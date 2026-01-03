Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

凱柏峰連錄成交 連天台單位1882萬售 呎價見2.03萬

新盤速遞
2026-01-03
2026-01-03

信和牽頭夥拍嘉華、招商局置地與港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰昨日以招標方式售出2伙，包括位於2A座67樓頂層F室，面積923方呎，附設有705方呎天台，以1882萬售出，呎價20390元，成交價及呎價創項目現樓推售後新高；另位於2A座49樓B室，面積719方呎，為3房連套房間隔，以1293.2萬售出，呎價17986元。

滶晨II連沽3伙

新世界牽頭夥拍帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑滶晨II，踏入2026年後連沽3伙2房戶單位，套現近3700萬，包括2座36樓H室，面積494方呎，以1280.2萬售出，呎價25915元。

恒基旗下啟德THE HENLEY 亦連沽2伙，其中位於低座B座地下F室特色戶，面積280方呎，附設有158方呎花園，以739.8萬售出，呎價26421元；另位於1座40樓G室，面積380方呎，以858.39萬售出，呎價22589元。

嘉華夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣昨日亦連沽2伙1房戶，包括2C座9樓D室，面積307方呎，以606.8萬售出，呎價19765元。

傲玟項目總經理張詩韻表示， 何文田傲玟去年全年共售出86伙，單計上月共售出20伙，銷售額達26.3億，項目早前提價約3.5%至5.5%屬温和，相信未來有進一步加價空間。

