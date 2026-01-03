黃金海灣．珀岸持續錄成交 2房呎售1.32萬

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，自推出以來一直受到市場追捧，持續錄得成交，昨日錄今年首宗成交，為1A座11樓A室，面積545方呎，屬2房間隔，成交價724.4萬，呎價約13292元。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙，其中第2期黃金海灣．珀岸合共提供631伙，由1座及2座組成，其中1座再細分為1A及1B座兩座。

項目有9成單位享有海景，並涵蓋多元戶型，由開放式至4房間隔均有供應，面積介乎269至1329方呎。而標準單位共提供達10種戶型，涵蓋星級開放式至3房戶型，面積介乎305至900方呎。1房戶型佔166伙，佔整體約26%；2房共提供256伙，佔逾4成。

黃金海灣項目坐擁優越的地理位置優勢，位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及7條小巴路線，往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

