SIERRA SEA 1B期4房逾3276萬沽 每呎2.54萬雙破頂

新地發展的西沙SIERRA SEA 1B期，於2026年首日即錄「雙破頂」招標成交。標售單位為Bleu Avenue 1座17樓A室，屬於4房2套連工作間及洗手間間隔，面積1,290方呎，附設950方呎天台及817方呎平台，可享雙邊景觀，包括由大美督船灣至榕樹灣的連綿山海景致，成交金額3,276.6萬元，呎價25,400元，不論成交金額或呎價均創項目新高。

根據成交記錄冊顯示，上述單位買家選用270日付款計劃，另可享受提早成交現金回贈，若買家於120天內完成交易，可獲達樓價1.5%的回贈。買家另可享住戶停車位優惠，可認購系列項目中不多於2個住戶停車位。