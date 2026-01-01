SIERRA SEA 2A期現參觀人龍 年輕上車客佔最多

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期，日前公布項目首張價單，力搶今年第一個開售新盤。項目昨日首度開放示範單位供公眾參觀，不時出現參觀人流。市場消息透露，參觀人士以年輕客主導，並且不乏家庭客及退休人士。

不乏家庭客及退休人士

昨日在項目設於九龍站商廈的展銷廳所見，即使並非假期，但仍吸引不少準買家前來參觀，現場一度出現排隊人龍，整體氣氛理想。據區內代理透露，昨日參觀人士類型甚廣，以年輕上車客為主，佔整體約4成，同時不乏區內分支家庭客及退休人士。

SIERRA SEA 2A期首張價單涉及148伙，涵蓋1房至3房間隔，單位面積介乎297方呎至700方呎，包括5伙1房、122伙2房及21伙3房，當中以2房單位供應最多，佔首批單位約8成。計算最高15%折扣優惠之後，首批單位折實售價介乎343.55萬至831.86萬，折實呎價約10,018至13,776元，折實平均呎價約10,968元，首張價單中126伙即約85%單位，折實售價低於600萬。

其中入場單位為1座地下2樓G室，面積297方呎，屬1房戶型，折實售價343.55萬，折實呎價約11567元；呎價最平單位為2座2樓B室，面積457方呎，屬2房戶型，折實售價457.8萬，折實呎價約10,018元。

NOVO LAND 3A期上載新銷售安排

另外，同系屯門NOVO LAND 3A期昨上載新一份銷售安排，將於1月4日以價單發售6伙，並招標4伙。以價單發售單位包括2座的A2室，面積657方呎，3房1套連開放式廚房間隔，另有4伙包括2伙1座的低層A1室，以及2伙2座高層A2室，其中1座A1室面積862方呎，4房1套間隔；2座A2室面積735方呎，3房1套連梗廚間隔

