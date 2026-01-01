新盤去年沽逾2萬伙破紀錄 連續11個月逾千宗成交 受惠房策及減息效應

整體樓市氣氛持續向好，上月新盤交投仍以貨尾盤主導，在用家及投資客承接下，銷售成績亦見理想。據本報統計，上月新盤市場共錄逾1,320宗成交，已屬連續11個月均錄逾千宗以上交投；另受到房策及減息效應帶動，總結去年全年新盤共錄2.01萬宗交投，創《一手新例》實施以來約12年首次突破2萬宗紀錄。

上月樓市焦點仍是新盤市場，雖然未有大型全新項目，主力推售餘貨，但仍吸引不少準買家出動購貨。據市場消息指出，新盤昨單日錄逾30宗成交，令上月共錄逾1,320宗交投，屬自去年2月以來連續11個月錄逾千宗水平，惟對比去年11月的1,805宗，按月減少約27%。

栢瓏系列昨連沽5伙

昨日市場成交單位中，包括信和、嘉華、中國海外合作發展的元朗錦上路站栢瓏系列，昨亦連沽5伙，單日套現逾5,400萬，其中栢瓏II 8座9樓A1室，面積977方呎，4房套連工作室及洗手間戶型，成交價1,621.35萬，呎價16,595元。栢瓏系列開售至今累售1,771伙，套現逾154億。

華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一．天海，自現樓發售後銷情不俗，項目最新以招標形式售出1A座26樓A室，面積968方呎，3房套連儲物室間隔，成交價3,484.8萬，呎價36,000元。瑜一系列至今累售688伙，套現逾114億。

晉環4房戶4363萬成交

路勁及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸新盤晉環，亦售出2B座41樓A室，面積1,302方呎，採4房雙套設計，以4,363.4萬成交，呎價33,513元。

太古地產發展的柴灣海德園昨再錄成交，為2座11樓C室，面積522方呎，屬2房間隔，成交價834.8萬，呎價15,992元。項目自推售以來持續熱賣，至今累計成交已突破103宗，合共套現逾8.8億。

啟德海灣1房572萬沽出

嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣昨再錄成交，售出2C座8樓J室，面積308方呎，1房間隔，以572.2萬成交，呎價約18,578元。

總結去年全年新盤交投錄逾2.01萬宗，創自2013年4月底實施《一手住宅物業銷售條例》約12年以來、新盤成交量首次突破2萬宗紀錄，對比2019年歷史高位的逾1.87萬宗舊紀錄，更多出逾1,400宗，並將舊紀錄推高約7%；而且去比去年的1.58萬宗，按年彈增逾27%。