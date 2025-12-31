黃金海灣．意嵐續受追捧 2房呎售1.25萬

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐持續受追捧，昨日錄1宗高層2房成交，售出單位為意嵐的5A座23樓E室，面積439方呎，屬於2房間隔，成交價551.1萬，呎價約12554元。

成交價551萬

項目以現樓形式開售後成交不斷，連同黃金海灣系列項目2期珀岸，本月暫售出21宗，成交價介乎528.8萬至1330.9萬，共套現逾1.43億。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙。項目第1期黃金海灣．意嵐提供692伙，面積介乎182至767方呎，涵蓋開放式至3房戶型，主打開放式及1房單位。至於第2期黃金海灣．珀岸則提供631伙，由開放式至4房間隔均有供應，面積介乎269至1329方呎。

項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

樓盤毗鄰多個大型商場，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場。

