新盤銷情回順2日累沽30伙 啟德海灣連環獲承接 柏蔚森每呎2.39萬項目次高

聖誕節長假期新盤銷情持續，綜合市場消息指出，昨天新增最少13宗成交，多個項目昨日連錄成交，包括元朗錦上路站柏瓏、啟德海灣及油塘蔚藍東岸等，令2天長假期新盤已錄得約30宗成交，銷情顯著回順，其中將於今日進行新一輪銷售的啟德海灣，昨日連售2伙，柏蔚森昨日亦添成交，以呎價2.39萬售出一個3房單位，創項目次高紀錄。

啟德海灣連售2伙

在未有全新盤作大型推售下，聖誕節長假期主力銷售貨尾，由嘉華牽頭，夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，昨日連售2伙，造價最高為2C座21樓F室，面積439方呎，為2房間隔採開放式廚房設計，以822.8萬售出，呎價18743元；另外同樣位於2C座17樓J室，面積308方呎，屬1房戶型，以574.8萬成交，呎價18662元。

長假期項目暫售出3伙，為區內長假期成交最多的新盤，合共套現超過2500萬，今日並進行新一輪銷售，推出52伙價單單位發售，另推出8伙以招標方式發售。

啟德區內長假期頻錄成交，由新世界及遠東合作發展的柏蔚森III，昨日亦售出位於1座19樓C室，面積579方呎，為3房連套房間隔，以1385.8萬售出，呎價高見23934元，呎價為該期數次高紀錄。

另由中國海外牽頭，夥拍九龍倉、恒基及嘉華合作發展的維港．灣畔，假期間亦售出1A期10樓C室，面積319方呎，以724.7萬成交，呎價22718元。

會德豐地產與港鐵合作發展的將軍澳日出康城GRAND SEASONS昨日售出1B座58樓D室，面積435方呎2房，以677.3萬成交，呎價15570元。SEASONS系列長假期暫售3伙，套現逾1900萬。

蔚藍東岸連售3伙

五礦地產旗下位於油塘現樓項目蔚藍東岸昨日亦連售3伙，單日套現逾3300萬，當中包括2伙3房大戶，其中位於1座20樓C室，面積832方呎，以1536.51萬售出，呎價18468元；而同位於第1座9樓D室，面積845方呎，以1406.77萬成交，呎價16648元；另位於3座15樓E室，面積266方呎，為開放式間隔，以416.3萬售出，呎價15650元。

柏瓏連環沽2伙

由信和牽頭，夥拍嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路站項目柏瓏，昨日連沽2伙，均屬1房戶，其中位於柏瓏I第6座8樓B8室，單位面積355方呎，以554.89萬售出，呎價15631元。

另位於柏瓏III第3座5樓B6室，面積357方呎，以510.3萬成交，呎價14294元，項目於過去2天長假期合共售出5伙，套現超過2600萬，暫列眾盤之首。

#LYOS獲內地客購

長實旗下元朗洪水橋#LYOS昨日亦添成交，售出H56單位，面積778方呎，屬複式連花園及天台特色戶，成交價1268.1萬，呎價16299元。

據悉，買家為內地客，喜歡項目屬低密度發展，環境清幽，而且鄰近深圳，故於聖誕假期購入單位，將贈予兒子居住。

萬科香港旗下大埔上然亦連續2天錄成交，昨日售出2期1座7樓A3室，面積310方呎，屬1房戶型，以399.2萬成交，呎價12877元，項目過去2天連沽3伙，套現超過1300萬。

總括市場消息及成交紀錄，新盤昨天單日最少售出13伙，與去年同一天（即26日）錄得13宗成交相若，連同首天長假期，過去2天新盤合共售出近30伙。

