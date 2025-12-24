Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

UNI Residence累售125伙 明年初考慮將削2%至4%優惠

新盤速遞
更新時間：10:10 2025-12-24 HKT
發佈時間：10:10 2025-12-24 HKT

樓市持續向好，發展商調整銷售部署。由永泰及萬科香港合作發展的沙田新盤UNI Residence自推售後備受市場追捧，項目目前已售出125伙，套現6.63億。有見及此發展商表示，隨着項目即將現樓，考慮明年初將削減2%至4%優惠。

項目累售125伙

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目日前開始拆除外牆棚架，距離項目正式現樓日子不遠，並成功吸引不少準買家查詢，參觀人次亦見暢旺。項目自開售以來累售125伙，反映市場對中小型單位需求殷切，不少買家亦鍾情項目屬短期樓花，料將帶動銷情，未來將因應市況，預計會在明年2月初削減項目2%至4%優惠。

夥代理推節日優惠

為配合銷售同時慶祝聖誕節，發展商夥拍中原為項目買家提供置業優惠。中原新界東高級資深營業董事余志偉指，由即日起至明年1月15日，凡經中原購入項目的首5名買家，即可獲贈2萬聖誕新年購物劵，總值達約10萬，優惠先到先得，送完即止。另外，新界東受惠港府近年搶人才措施，吸引大批內地專才及內地生進駐，進一步推高區內租金，沙田及大圍區9月至11月連續3個月錄過百宗租賃成交。

位處沙田顯和里的UNI Residence，提供240伙，面積由286至636方呎，涵蓋開放式至4房間隔。其中開放式單位共有27伙，面積286方呎；而1房戶則有155伙，面積約290至347方呎；2房單位則有56伙，面積291至394方呎；3房及4房各有1伙，面積607及636方呎。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
5小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
15小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
23小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
18小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
16小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-23 09:45 HKT
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
2025-12-23 11:20 HKT
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
19小時前
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
18小時前