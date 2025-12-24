UNI Residence累售125伙 明年初考慮將削2%至4%優惠

樓市持續向好，發展商調整銷售部署。由永泰及萬科香港合作發展的沙田新盤UNI Residence自推售後備受市場追捧，項目目前已售出125伙，套現6.63億。有見及此發展商表示，隨着項目即將現樓，考慮明年初將削減2%至4%優惠。

項目累售125伙

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目日前開始拆除外牆棚架，距離項目正式現樓日子不遠，並成功吸引不少準買家查詢，參觀人次亦見暢旺。項目自開售以來累售125伙，反映市場對中小型單位需求殷切，不少買家亦鍾情項目屬短期樓花，料將帶動銷情，未來將因應市況，預計會在明年2月初削減項目2%至4%優惠。

夥代理推節日優惠

為配合銷售同時慶祝聖誕節，發展商夥拍中原為項目買家提供置業優惠。中原新界東高級資深營業董事余志偉指，由即日起至明年1月15日，凡經中原購入項目的首5名買家，即可獲贈2萬聖誕新年購物劵，總值達約10萬，優惠先到先得，送完即止。另外，新界東受惠港府近年搶人才措施，吸引大批內地專才及內地生進駐，進一步推高區內租金，沙田及大圍區9月至11月連續3個月錄過百宗租賃成交。

位處沙田顯和里的UNI Residence，提供240伙，面積由286至636方呎，涵蓋開放式至4房間隔。其中開放式單位共有27伙，面積286方呎；而1房戶則有155伙，面積約290至347方呎；2房單位則有56伙，面積291至394方呎；3房及4房各有1伙，面積607及636方呎。