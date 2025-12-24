Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天璽．天2期4房逾1.05億沽 成交價及呎價雙破頂

新盤速遞
更新時間：10:05 2025-12-24 HKT
發佈時間：10:05 2025-12-24 HKT

豪宅新盤有價有市，頻錄逾億大額成交個案。新地旗下啟德天璽．天第2期，昨日以招標方式售出1伙4房大宅，成交價逾1.05億，呎價逾4.7萬，成交價及呎價均創項目新高。

帝景園呎價見4.2萬

項目最新售出單位為第1座（Sky Tower）42樓A室，面積2230方呎，屬4房雙套房連工作間、化妝間及私人電梯大堂間隔，連兩個車位以逾1.05億成交，呎價47132元。

同系中半山帝景園亦錄成交，市場消息透露，最新售出2座15樓B室，面積1806方呎，4房間隔，連一個車位以7650萬成交，呎價約42359元。

此外，由中信泰富發展的豪宅項目峻譽．渣甸山，剛錄得本月的首宗成交。

峻譽．渣甸山2288萬售

項目最新售出的單位為2座1樓B室，單位面積622方呎，屬於2房間隔，以2288萬成交，呎價約36785元。

