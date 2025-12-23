天璽·天2期單日招標沽6伙 套現逾9150萬

正當西沙SIERRA SEA新期數推售計劃進行得如火如荼之際，新地旗下啟德天璽．天2期，昨日連錄6宗招標成交，單日套現逾9150萬。

項目最新售出的單位，成交價最高為1座Elite Zone 11樓B8室，屬3房1套及工作間間隔，面積787方呎，成交價2296.5萬，呎價29180元。呎價最高則為1座Elite Zone 15樓A2室，2房間隔，面積450方呎，成交價1600萬，呎價為35556元。

3千呎天池屋今起招標

發展商昨日上載項目最新銷售安排，本周五（26日）起招標推售2伙4房2套單位，分別為1座Sky Tower的37樓A室及C室，面積2230及1511方呎。

此外，項目2座Summit Tower的49及50樓Premier Sky House B今日開始招標，該天池屋面積3553方呎，屬4房2套及工作間及化妝間連儲物室複式間隔，天台設按摩池。發展商指出，項目高層特色戶位處啟德城的核心，更是區內最高私人住宅單位，有信心售價及呎價將挑戰區內新高。

與此同時，同系元朗站The YOHO Hub，最新以招標方式售出2伙單位，包括第5座27樓B室，面積531方呎，3房間隔，成交價1081萬元，呎價約20358元；以及第5座18樓E室，面積451方呎，2房間隔，成交價865.7萬，呎價約19195元。