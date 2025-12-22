SIERRA SEA 2A期 突上樓書快開價 面積最細275呎特色戶 主打1房及2房戶

焦點新盤加速推售，新地西沙SIERRA SEA 2A期昨日突擊上載售樓說明書，項目共設4座大樓，合共提供727個住宅單位，面積介乎275至835方呎，涵蓋1房至3房間隔，當中主打1房及2房單位，佔項目單位總數逾7成。項目料於聖誕節前後正式開價，短期內開售。

新地昨日為旗下西沙SIERRA SEA項目最新期數2A期上載樓書，發展商今日會率先向傳媒開放示範單位。市場估計，該盤近日會公布項目首張價單，並隨即對公眾開放示範單位，短期內正式開售。

西沙SIERRA SEA 2A期昨上樓書，提供727伙，主打1房及2房戶。圖為胡致遠。

根據樓書顯示，該期數項目標準單位共設有5種戶型，面積介乎275至835方呎，涵蓋1房至3房間隔，當中主打1房及2房單位，佔項目單位總數逾7成。其中，面積最細單位為1座地下1樓G室，單位275方呎，屬1房間隔，另連193方呎花園，屬SIERRA SEA系列項目至今推出的3個期數中面積最細單位。至於面積最大單位為2座、3座及5座的頂層A室，3房1套戶型，單位面積835方呎，附連434方呎平台，該處設有樓梯可通往單位的683方呎天台。

共涉及727伙

該期數設4座大樓，層數介乎16至26層，預計關鍵日期為2026年9月30日，距今約9個月多。項目標準單位中，1房戶採開放式廚房間隔，面積約300方呎；2房單位就設2款間隔，均採開放式廚房，其中標準2房面積約410至470方呎、2房連儲物室戶面積約510方呎。

3房1套單位同樣設2款間隔，其中連梗廚及儲物室戶型面積644至647方呎；至於連梗廚及工作間戶面積介乎700至810方呎，位於項目1座12樓、15樓及16樓的G室，面積810方呎，為標準單位中最大戶型。

新地胡致遠（中）表示，西沙SIERRA SEA展銷廳已錄逾4000參觀人次。

設24伙花園特色戶

項目另提供不同種類特色戶，包括24伙花園特色戶，涵蓋1房至3房戶型，單位面積275至604方呎，附連面積193至465方呎花園；12伙連平台單位，同樣涵蓋1房至3房戶型，單位面積278至781方呎，附連面積83至237方呎平台。

4座大樓的頂層各設有4伙連平台及天台特色戶，共設16伙，全數為3房戶型，面積介乎699至835方呎，均於平台位置設有樓梯接通私人天台。

SIERRA SEA分作多個期數發展，其中部署短期內開售的2A期前後景觀開揚，前方中高層單位可享有海景、內園及GO PARK景觀；後方單位向南及西南並背靠馬鞍山。

項目位於西沙GO PARK的全新展銷廳日前已開放予公眾人士參觀。項目配合大型臨海優質園林會所，為住戶打造海岸社區，深涌大草原三面環山前臨企嶺下海，方便住戶隨時暢玩各種水上活動及參加導賞體驗。

至於今年年中推出的SIERRA SEA第1A（2）期近日陸續收樓，吸引不少租客目光。該期數項目提供781伙，分布4座大樓，面積介乎279至1021方呎，戶型涵蓋1房至4房戶，以2房比例最多，佔項目逾56%。而1B期同樣設4座大樓，共提供794伙，面積由279至1290方呎，屬1房至4房間隔，其中以2房戶為主打單位。

隨着項目1A及1B期陸續入伙，交通需求增加，現時每10分鐘便有巴士班次前往港鐵站。本月初開通「西沙灣交通交匯處」，亦新增巴士路線980X來往港島核心區域，連同已經投入服務的巴士路線，現時有11條巴士路線往返西沙及其他地區。

