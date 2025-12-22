SIERRA SEA 2A期上樓書 涉727伙 短期內開售應市 昨錄逾4000參觀人流

新地旗下西沙SIERRA SEA積極部署推出新一期項目第2A期，發展商今日（22日）已上載售樓說明書，短期內正式開售應市。為配合推售，發展商近日率先開放位於西沙的項目展銷廳供參觀，截至昨日已錄逾4,000參觀人次，情況不俗。

一兩房佔七成

部署短期內開售的西沙SIERRA SEA 2A期由4座大樓組成，提供727個住宅單位，間隔多元化，主要標準分層戶層與層之間的高度最高為3.325米。標準分層單位涵蓋1房至3房，面積由約300至810方呎，當中1房及2房單位佔整體逾7成，另備有連花園或連天台特色單位。

該期數項目標準單位共設有5種戶型，其中1房戶採開放式廚房間隔，面積約300方呎；2房單位設2款間隔，均採開放式廚房，其中普通2房面積約410至470方呎、2房連儲物室戶面積約510方呎。

3房1套單位同樣設2款間隔，其中連梗廚及儲物室戶型面積約650方呎；至於連梗廚及工作間戶的面積介乎約700至810方呎，位於2座、3座及5座的A室，其中部分單位於走廊預留櫃位，提升收納空間，貼合現代家庭對儲物的需要。

新地胡致遠（中）表示，西沙SIERRA SEA展銷廳已錄逾4000參觀人次。

SIERRA SEA系列項目位於西沙的展銷廳Sai Sha Gallery，自過去周三（17日）開放予公眾參觀，截至昨日已錄得超過4000人次參觀。新地代理總經理胡致遠表示，西沙SIERRA SEA系列作為新地歷來最大型私人住宅項目，配合大型臨海優質園林會所，為住戶打造優質海岸社區。立足西沙SIERRA SEA享有被大自然環境縈繞優勢，深涌大草原三面環山前臨企嶺下海，方便住戶隨時暢玩各種水上活動及參加導賞體驗。

發展商曾透露，將會聖誕節前後開價，而項目示範單位有機會隨即開放予公眾參觀。位於西沙的展銷中心昨日正式對公眾開放，為2A期項目進行推廣。

SIERRA SEA第2A期有待推出，發展商率先為2A期買家提供專屬升級禮遇，包括「GO PARK Aqua」指定水上運動常規課程（獨木舟及直立板）九折優惠，以及特設的「海上跑車 Aqua Wave Fiat專屬體驗」，可享30分鐘加長版水上旅程。

