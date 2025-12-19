Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天璽．海將啟動入伙交樓程序 短期內現樓形式招標發售新單位

新盤速遞
豪宅新盤部署以現樓展開新一輪銷售，新地旗下啟德天璽．海1期及2A期即將啟動入伙交樓程序，部署短期內將以現樓形式招標發售新單位。

新地副董事總經理雷霆表示，天璽．海為區內臨海地標式豪宅的指標。項目邁向落成，第1期及2A期即將交樓入伙，並預計將於短期內以現樓形式招標發售項目新一批單位。

項目亮燈閃耀維港

新地代理執行董事陳漢麟指，天璽．海項目外牆特設大型燈光藝術裝置，並於昨日舉行亮燈儀式，標誌着啟德跑道區首席住宅項目正式誕生。

天璽．海系列項目共提供439個住宅單位，以4房大宅為主，佔發展項目整體單位逾7成，另設多個特色戶型及私人泳池單位。項目分作3期發展，約9成單位擁有璀璨維港海景，主打的4房標準戶型面積約1100至2200方呎。

即將交樓的1期提供256伙，提供單位戶型設有2至5房間隔。

同樣部署交樓的2A期項目就僅設1座，為整個系列項目中的第7座，限量提供43伙，面積1124至2476方呎，全屬4房間隔。至於仍未正式推售的第2B期就提供140伙，位於整個項目餘下的第8座和第9/9A座。

瓏珀山連售2伙

同系沙田瓏珀山昨以招標形式售出2伙，套逾3700萬，包括Queen Tower 2的22樓C室，3房1套連書房間隔，面積1043方呎，成交金額1929.8萬，呎價18502元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

