黃金海灣．珀岸連錄成交 每呎高見1.41萬

更新時間：09:05 2025-12-14 HKT
發佈時間：09:05 2025-12-14 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，近日銷情轉趨活躍，昨連沽2伙兩房單位，單日套現1,329.8萬，每呎成交價高見約1.41萬。

兩伙成交均為兩房戶型

上述成交包括1A座17樓A室，面積545方呎的2房戶，成交價769.4萬，呎價14,117元；其次為1B座6樓B室，面積531方呎，同屬2房戶型，則以560.4萬成交，呎價10,554元。

黃金海灣．珀岸為黃金海灣發展項目的第2期，由1座及2座組成，合共提供631伙；項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。

上車驗樓,星島搵專家幫你手!如果你有新盤驗樓、裝修分享,請即Email:[email protected]

