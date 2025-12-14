黃金海灣．珀岸連錄成交 每呎高見1.41萬
更新時間：09:05 2025-12-14 HKT
發佈時間：09:05 2025-12-14 HKT
發佈時間：09:05 2025-12-14 HKT
旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，近日銷情轉趨活躍，昨連沽2伙兩房單位，單日套現1,329.8萬，每呎成交價高見約1.41萬。
兩伙成交均為兩房戶型
上述成交包括1A座17樓A室，面積545方呎的2房戶，成交價769.4萬，呎價14,117元；其次為1B座6樓B室，面積531方呎，同屬2房戶型，則以560.4萬成交，呎價10,554元。
黃金海灣．珀岸為黃金海灣發展項目的第2期，由1座及2座組成，合共提供631伙；項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。
最Hit
麥道朗告別戰騎十駒
15小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
2025-12-13 14:30 HKT
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
2025-12-15 09:00 HKT