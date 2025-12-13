柏景峰次輪發售150伙  大批準買家出席揀樓

信和夥拍資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰今日次輪發售150伙，涵蓋1房至3房間隔，折實入場價約427萬元。

就位於尖沙咀商廈的售樓現場所見，上午吸引大批準買家及代理到場等候揀樓，現場人龍不斷，氣氛相當不俗，場面墟冚。

柏景峰今日次輪發售單位，面積293至578方呎，包括29伙1房、119伙2房，以及2伙3房1套單位。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎427.46萬元至950.72萬元，折實呎價介乎14,108至16,448元。

大批準買家及代理到場等候揀樓。

大批準買家及代理到場等候揀樓。

布少明表示，項目訂價吸引，預計今日能夠延續首輪銷售旺勢，可望即日沽清。

美聯高級董事布少明表示，項目訂價吸引，位置便利，備受市場追捧，預計今日能夠延續首輪銷售旺勢，新一批單位可望即日沽清。

布少明續指，該行客源分布以九龍區及新界區為主，各佔約4成，其餘2成來自港島區。買家中用家佔約6成、投資客佔約4成。預期項目呎租約50元，租金回報率逾4厘。該行亦有大手買家有意斥資約2,500萬元購入5伙1房單位。

折實價427.46萬至950.72萬

項目次輪公開銷售的150伙單位全數為標準戶，面積293至578方呎，包括1房連開放式廚房29伙、2房連開放式廚房119伙，以及3房1套連開放式廚房及儲物室單位2伙。如買家選用120天付款計劃，可享最高15%折扣優惠後，折實售價介乎427.46萬至950.72萬，折實呎價範圍介乎14108至16448元。

新一輪銷售中入場單位為3座8樓C7室，面積293方呎，1房連開放式廚房間隔，折實售價427.46萬，折實呎價14589元；而最低呎價單位為1座6樓A8室，面積375方呎，屬2房連開放式廚房戶型，折實售價529.04萬，呎價14108元；至於最高售價及呎價單位屬1座21樓A1室，面積578方呎，3房1套間隔，折實售價950.72萬，折實呎價16448元。

柏景峰價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積

(平方呎) 折實價 / 呎價 3號價單 2025/11/21 108 293至578平方呎 422.6萬至 950.7萬元

(14,424至16,448元) 2號價單 2025/11/16 78 293至578平方呎 426.2萬至913.5萬元

(14,156至15,806元) 1號價單 2025/11/11 150 293至431平方呎 423.6萬至659.3萬元

(13,513至15,298元)

面積293至578方呎

根據銷售安排，周六會將買家分為兩組展開銷售程序，其中A組為大手客組別，每組買家須購入2伙到4伙，其後揀樓的B組則為普通買家組別，可選購1伙至4伙，項目首輪推售時合共取得逾4500票，是次截票時間安排於周五（12日）下午4時。

油塘柏景峰3座28樓C8室一房示位：

1房示範單位，以3座28樓C8室為藍本，面積293方呎，單位採開放式廚房設計，浴室設在睡房內，外接面積38方呎露台，大廳配合3.3米樓層高度，空間感不俗。

位於高雅里8號的柏景峰由2座住宅大樓組成，共提供748伙，面積介乎269至578方呎，涵蓋開放式至3房間隔，以2房單位比例最多，佔項目逾60%，其次為1房戶佔逾20%，1房及2房比例合計佔項目逾86%，項目預計2027年6月底落成入伙，樓花期約18個月。