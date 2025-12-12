柯士甸瑧爾首輪發售 不足一小時沽51伙 最大手客斥近5800萬購9伙

新世界發展的柯士甸新盤瑧爾於今日以累收逾2,500票，超額認購逾38倍之勢開售。是次銷售盡推全盤63伙，面積212至380方呎，涵蓋1房至2房戶型，折實售價491.7萬元。

就位於鰂魚涌商廈的售樓現場所見，上午吸引不少準買家及代理到場等候揀樓，現場可見有人龍，氣氛不俗。

發展商指，開售不足1小時，大手組別單位已全數獲認購，涉及51伙，佔整個項目逾80%。其中最大手買家斥資近5,800萬元，認購項目三層，共9伙單位，亦有2組買家認購項目兩層，各6伙單位。另外有1組及8組買家，分別認購4伙及3伙，亦有一組買家認購2伙。

瑧爾預留12伙於B組時段銷售，銷售將於下午稍後進行。

是次銷售單位面積介乎212至380方呎，其中57伙為標準戶，涵蓋1房至2房，以及6個特色單位。該批開售單位價單定價由614.7萬至1,271萬元，價單呎價24,108至33,447元。計算發展商是次提供的最高20%折扣優惠，折實售價491.7萬至1,016.8萬元，折實呎價19,284至26,758元。其中60伙折實售價低於900萬元；1房單位除連天台特色戶外，全數低於600萬元。

美聯高級董事布少明表示，項目鄰近高鐵站及港鐵柯士甸站，交通便利，配合具競爭力的價格，市場反應不俗，預計可即日沽清。

布少明續指，該行客源以九龍區為主，佔約5成，其餘4成來自港島區，及1成來自新界區。準買家中用家及投資客各佔一半，其中5成為內地客。項目位於西九龍核心地段，同區高端租賃需求持續強勁，預期項目呎租可達約80元，租金回報率逾4厘。本行錄10組大手買家有意購入全層，其中一組大手客計劃斥資約4,500萬元購入2層共6伙。

中原九龍董事劉瑛琳稱，該行出席客源以九龍客及國內客為主，用家及長線投資客各佔一半，當中不乏大手客，本公司有多組大手客，其中一組買家有意購入6伙，涉資約3,800萬元，相信項目全數單位今日可順利沽清。