柏景峰乘勢周末次輪銷售 推價單150伙發售 折實入場價427萬

新盤銷情逐漸復常，繼新世界後，信和牽頭發展的油塘柏景峰昨日亦乘勢上載銷售安排，落實本周六（13日）進行次輪銷售，推出價單上的150伙發售，折實入場價約427萬。

由信和夥拍資本策略及港鐵合作發展的柏景峰，原定於上月28日進行次輪銷售，惟推售前夕突宣布延期，至昨日發出新一份銷售安排。

柏景峰昨日上載銷售安排，本周六發售價單上的150伙。

折實入場價427萬

信和發言人表示，項目上月首輪銷售150伙取得近沽清成績，單日套現逾8.35億，由於項目不少大手客相繼入市購入單位作投資用途，昨日上載全新銷售安排，於本周六進行次輪銷售共150伙。

項目次輪公開銷售的150伙單位全數為標準戶，面積293至578方呎，包括1房連開放式廚房29伙、2房連開放式廚房119伙，以及3房1套連開放式廚房及儲物室單位2伙。如買家選用120天付款計劃，可享最高15%折扣優惠後，折實售價介乎427.46萬至950.72萬，折實呎價範圍介乎14108至16448元。

新一輪銷售中入場單位為3座8樓C7室，面積293方呎，1房連開放式廚房間隔，折實售價427.46萬，折實呎價14589元；而最低呎價單位為1座6樓A8室，面積375方呎，屬2房連開放式廚房戶型，折實售價529.04萬，呎價14108元；至於最高售價及呎價單位屬1座21樓A1室，面積578方呎，3房1套間隔，折實售價950.72萬，折實呎價16448元。

面積293至578方呎

根據銷售安排，周六會將買家分為兩組展開銷售程序，其中A組為大手客組別，每組買家須購入2伙到4伙，其後揀樓的B組則為普通買家組別，可選購1伙至4伙，項目首輪推售時合共取得逾4500票，是次截票時間安排於周五（12日）下午4時。

位於高雅里8號的柏景峰由2座住宅大樓組成，共提供748伙，面積介乎269至578方呎，涵蓋開放式至3房間隔，以2房單位比例最多，佔項目逾60%，其次為1房戶佔逾20%，1房及2房比例合計佔項目逾86%，項目預計2027年6月底落成入伙，樓花期約18個月。