長沙灣幸薈即日沽23伙 單日套現逾8400萬

新盤銷售逐漸復常，益兆及俊和發展合作發展的長沙灣幸薈，項目以價單形式首輪公開發售，延至昨日進行，合共推出53伙發售，即日連招標共沽23伙，單日套現逾8400萬。

幸薈昨日推出價單上的53伙發售，分兩組進行4輪揀樓，位於灣仔灣景中心地下售樓處，昨日中午已有大批準買家及代理等候揀樓，情況不俗。

投資客1400萬掃4伙

發展商先進行A組大手時段揀樓程序，當中包括一組投資客斥資約1400萬大手掃入4伙開放式單位，市場稱2伙位於低層C室，面積223方呎，另外2伙位於高層B室，面積181方呎。

據了解，昨日以價單方式共售出20伙，同日亦推出3伙以招標方式發售亦獲承接，單日售出23伙。

累售57伙涉額逾2.12億

發展商晚上公布，項目推售至今已累售57伙，佔可供出售單位的63%，總成交金額逾2.12億，對項目銷情滿意，餘下價單單位即日起以先到先得形式發售，尚未推出的5伙特色單位亦會隨後以招標形式出售。

位於青山道439號的幸薈已屆樓，項目只提供95伙，面積135至309方呎，提供開放式及2房間隔，項目於上月下旬以招標方式率先發售，迄今推售約半個月，售出近60%單位，銷情不俗。