Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣幸薈即日沽23伙 單日套現逾8400萬

新盤速遞
更新時間：10:52 2025-12-10 HKT
發佈時間：10:52 2025-12-10 HKT

新盤銷售逐漸復常，益兆及俊和發展合作發展的長沙灣幸薈，項目以價單形式首輪公開發售，延至昨日進行，合共推出53伙發售，即日連招標共沽23伙，單日套現逾8400萬。

幸薈昨日推出價單上的53伙發售，分兩組進行4輪揀樓，位於灣仔灣景中心地下售樓處，昨日中午已有大批準買家及代理等候揀樓，情況不俗。

相關文章：幸薈今售價單53伙 現揀樓人龍

投資客1400萬掃4伙

發展商先進行A組大手時段揀樓程序，當中包括一組投資客斥資約1400萬大手掃入4伙開放式單位，市場稱2伙位於低層C室，面積223方呎，另外2伙位於高層B室，面積181方呎。

據了解，昨日以價單方式共售出20伙，同日亦推出3伙以招標方式發售亦獲承接，單日售出23伙。

累售57伙涉額逾2.12億

發展商晚上公布，項目推售至今已累售57伙，佔可供出售單位的63%，總成交金額逾2.12億，對項目銷情滿意，餘下價單單位即日起以先到先得形式發售，尚未推出的5伙特色單位亦會隨後以招標形式出售。

位於青山道439號的幸薈已屆樓，項目只提供95伙，面積135至309方呎，提供開放式及2房間隔，項目於上月下旬以招標方式率先發售，迄今推售約半個月，售出近60%單位，銷情不俗。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
21小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
18小時前
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
即時國際
4小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
17小時前
「前星夢一哥」變名醫？杭州醫院妙手回春宣傳單瘋傳 網民熱討：何事落到這收場
影視圈
13小時前
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
生活百科
20小時前
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
2025-12-08 16:19 HKT
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-09 10:27 HKT
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
影視圈
16小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
18小時前