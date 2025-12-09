Blue Coast系列餘貨部署提價3%至5% 即睇4房現樓示位

長實與港鐵合作發展的黃竹坑站Blue Coast系列項目至今售出逾9成單位，若本周落實減息，發展商料餘貨單位將受帶動，價錢有約3%至5%上升空間，高層4房有望以逾4,000萬元售出。

長實營業部首席經理郭子威表示，市場預期周內再減息，能成為樓市推動力，尤其近期一手豪宅成交量有所增長，對後市走勢屬樂觀。認為Blue Coast餘貨單位價錢有向上調整空間，若本周確定減息，售價料有約3%至5%，一些高層4房的成交價有望突破4,000萬元。另預計未來一年減息持續，有望減息4次，估計價錢明年有10%上升空間。

長實營業部副首席經理楊桂玲指，Blue Coast II餘有48伙待售，其中主要為4房單位，故為配合銷售，新打造現樓4房無改動連家具單位供準買家參觀，將於周末正式對公眾開放。

新示範單位為3座15樓A室，屬4房2套間隔，面積1,267方呎，設寬敞大廳，面積達328方呎。楊桂玲稱，項目4房都能享海景，包括香港仔避風塘及深灣遊艇會海景。

Blue Coast II 3座15樓A室示位相：

Blue Coast 供2期項目提供1,200伙，涵蓋2至4房，截至昨晚合共售出1,081伙，佔整體逾9成，套現逾181億元。

楊桂玲說，項目兩期都獲批入伙紙，預計明年首季交樓。先前開放現樓示範單位後受追捧，售出181恢，套現29億元。Blue Coast II至今售出17伙4房，成交價介乎3,342萬至3,915萬元，成交呎價約2.73萬至3.09萬元。