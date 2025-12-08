黃金海灣．珀岸續受追捧 2房戶每呎1.26萬沽

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，開售以來持續受到追捧，項目昨日增添成交，一個2房單位以每呎1.26萬售出。

黃金海灣．珀岸昨日售出單位位於第1A座5樓B室，面積417方呎，2房間隔，採開放式廚房設計，單位成交價528.8萬，呎價約12681元。

項目踏入12月至今，已錄得5宗成交，售出單位成交價介乎528.8萬至1330.9萬，合共套現約3650.6萬，銷售成績理想，當中造價最高單位為1A座19樓A室，面積861方呎，為3房連套房間隔，以1330.9萬成交，呎價15458元。

黃金海灣分兩期發展，共提供1323伙。其中新錄成交的黃金海灣．珀岸，由1A座、1B座及第2座組成，共提供631伙，當中9成單位享海景，步行2分多鐘直達黃金泳灘。整個黃金海灣項目迄今已售出約1060伙，套現超過42.7億。項目坐擁優越地理優勢，位處港深核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。