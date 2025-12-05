黃金海灣．珀岸連環沽特色戶 呎價高見1.5萬
更新時間：09:58 2025-12-05 HKT
旭日國際旗下屯門青山灣段大型臨海項目黃金海灣已屆現樓，項目昨日連售2伙特色戶，個別單位呎價高見1.5萬。
昨日連售2伙位於2期黃金海灣．珀岸，其中位於2座26樓頂層E室，面積439方呎，為2房採梗廚設計，單位附帶面積382方呎天台，以657.3萬售出，呎價14973元。
平台花園戶每呎1.5萬
另一伙位於1A座3樓B室，面積379方呎，屬2房間隔採開放式廚房設計，單位附設有面積114方呎平台外，亦設有40方呎花園，單位昨日以573.1萬獲承接，呎價15121元。
踏入12月短短4天，黃金海灣·珀岸已售出4伙，合共為發展商套現逾3100萬。
位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分2期發展共提供1323伙，項目推售至今，累售單位已增至1054伙，佔整個項目的80%，總套現金額超過42.7億。
