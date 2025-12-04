大學閣售出最後一伙高層海景大宅 3房每呎5萬沽 成交價7950萬

一手市場交投持續暢旺，市場貨尾盤成交亦見不俗，華懋旗下西半山大學閣昨日以招標形式售出2座最後一伙高層海景大宅，單位為12樓A室，面積1584方呎，3房1套間隔，成交價7950萬，呎價50189元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目屬區內罕有全新海景豪宅項目，一直深受具實力的用家及投資客青睞。項目今年至今暫錄8宗成交，套現逾6億，全數為逾6000萬大額成交，平均成交呎價約4.8萬。有見2座單位已全數沽清，集團將繼續採惜售策略，同時保留部分單位作長線收租用。

大學閣至今合共售出52伙，總成交金額約40.5億。

新世界發展的北角新盤皇都自12月起成交不斷，昨日再連沽2伙，其中28樓A7室，面積359方呎，1房間隔，成交價744.1萬，呎價20727元。另外27樓A7室，面積及間隔與上述單位同樣，以729.5萬成交，呎價20320元。而集團與遠東合作發展的啟德栢蔚森II昨日亦添成交，售出2座11樓H室，面積385方呎，2房間隔，成交價755萬，呎價19610元。

DOUBLE COAST連售2伙

會德豐地產、恒基、中國海外及新世界合作發展的啟德臨海現樓DOUBLE COAST I昨日亦連錄2宗成交，其中3座33樓L室，面積320方呎，1房間隔，以601.8萬成交，呎價18806元。另外3座27樓G室，面積265方呎，開放式間隔，成交價468.5萬，呎價17679元。

海盈山成交呎價3萬

嘉里、信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸4A期海盈山最新售出2B座8樓A室，面積914方呎，3房1套間隔，成交價2761.7萬，呎價約30216元。

億京旗下大埔白石角海日灣II昨日沽售13座3樓G室，面積1021方呎，3房1套間隔，以1473.2萬連1個車位成交，呎價約14429元。

信和牽頭夥拍嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱栢峰昨日亦連沽2伙特色戶，包括位於1A座9樓B室特色戶，面積680方呎，附設680方呎平台，以約1342.9萬售出，呎價約1.97萬；另位於2A座9樓B室，面積678方呎，附設251方呎平台，以約1275.3萬售出，呎價約1.88萬。