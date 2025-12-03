大學閣海景大宅7950萬沽 呎價約5.01萬
更新時間：16:11 2025-12-03 HKT
發佈時間：16:11 2025-12-03 HKT
發佈時間：16:11 2025-12-03 HKT
華懋旗下西半山大學閣剛以招標形式售出第2座12樓A室，面積1,584方呎，屬3房1套間隔，成交價7,950萬元，呎價約50,189元。
華懋集團銷售總監封海倫表示，大學閣屬區內罕有全新頂級海景豪宅項目，一直深受具實力的用家及投資客青睞。
項目今年共錄8宗成交，累計逾6億元成交金額，全數為逾6千萬大額成交，平均成交呎價約48,000元。有見第2座單位已全數沽清，集團將繼續採取惜售策略，同時保留部分單位作長線收租之用。大學閣至今合共售出52伙，總成交金額約40.5億元。
