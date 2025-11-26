Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Blue Coast II錄投資客3566萬購2伙 呎價24586元及25081元

更新時間：10:22 2025-11-26 HKT
發佈時間：10:22 2025-11-26 HKT

長實與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，昨日獲外區投資客斥資逾3566萬，購入2伙3房單位。據了解，2個單位同屬第3座H室，分別位於32樓及35樓，面積均為718方呎，同屬3房1套連儲物房間隔，成交價1765.3萬及1800.8萬，呎價24586元及25081元。

MONACO MARINE 1174萬沽

長實營業部副首席經理楊桂玲表示， Blue Coast系列自推售以來，已累售1077伙或近90%單位，套現突破180億。目前Blue Coast II的3房單位，僅餘下最後7伙待售，集團正積極考慮短期內調高售價，加幅3%至5%。

此外，會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE，昨日售出1B座36樓E室，面積449方呎，2房開放式廚房間隔，成交價1174.2萬，呎價26151元。

整個MONACO系列開售至今累沽1633伙，套現逾209.5億。

同系藍田KOKO ROSSO，昨日亦錄得一宗新成交，單位為7座20樓A室，面積446方呎，屬2房開放式廚房間隔，成交價872萬，呎價約19552元。

幸薈連環標售10伙

益兆與俊和合作發展的長沙灣新盤幸薈，昨日以招標方式售出10伙，成交價介乎311.9萬至408.2萬，單日套現3684.7萬。

最新售出的單位，呎價最高為19樓C室開放式單位，面積177方呎，呎價達19243元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

