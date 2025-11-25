Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西沙SIERRA SEA 1期快將交樓 基座設4.6萬呎交通交匯處

新盤速遞
更新時間：15:52 2025-11-25 HKT
發佈時間：15:52 2025-11-25 HKT

新地西沙SIERRA SEA 項目1期快將交樓，新地代理執行董事陳漢麟表示，過往周末購入單位的約1,500組買家優先參觀現樓會所，共錄約3,000參觀人次，反應理想。

陳漢麟指出，旗下元朗The YOHO Hub於12月會展開新一輪銷售，項目1期5座提供1房至4房戶，其中料於下月招標推售2房至4房。

陳漢麟稱，於項目基座設面積4.6萬方呎交通交匯處，另提供候車室，均將於12月1日正式投入服務，部分往返西沙的巴士路線都會增設西沙交通交匯處的車站，並將有新巴士線於12月陸續開始投入服務。

九龍巴士（一九三三）車務總監楊晉瑋指，在12月內，將於繁忙時間提供指定班次前往港島區，以便居民往返港島上班。

城巴營運主管（九龍及新界）龔樹人說，將假設3條特快路線，從西沙前往九龍及新界核心商業區，於每日繁忙時段提供服務。另會增加多條現有路線的班次，包括延長服務時間。
 

