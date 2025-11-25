天瀧單日連沽2伙套現7000萬 呎價最高逾3.6萬

整體樓市氣氛向好，新盤持續有承接。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，部門旗下項目昨以招標形式售出6伙，套現約9600萬，其中啟德天瀧連沽2伙，套現約7000萬，呎價最高逾3.6萬。

他又表示，最新售出單位包括2座27樓B室及7座5樓A室，面積均為1002方呎、同屬3房戶型，成交價分別3610萬及3416萬，呎價36028元及34092元。

另外，旗下旺角利奧坊．曦岸最新以招標形式售出4伙特色戶，涉及1座5樓F室、1座5樓M室、2座5樓B室及2座28樓E室，面積175方呎至375方呎，各連面積66方呎至160方呎不等平台，成交價415萬至875萬，呎價23109元至24922元。

瑜一．天海呎價3.3萬

華懋與港鐵合作發展的何文田站瑜一．天海，昨標售1A座18樓B室，屬2房連儲物室間隔，面積591方呎，成交價1955.78萬，呎價33093元，據悉買家為中港商人。

恒隆旗下九龍灣皓日昨以招標方式售出一伙，為30樓A室，面積770方呎，3房1套間隔，成交價約1447萬，呎價約18792元。據悉買家為同區家庭換樓客，於過去周日購入同層相鄰B室後，再增購上述單位作自住用途。