瑧爾暫收逾1000票 超額認購逾14倍 周五盡推63伙發售

新世界發展的柯士甸新盤瑧爾積極進行收票，發展商昨日發出銷售安排，盡推全盤合共63伙於本周五（28日）發售，折實平均呎價21763元。為配合銷售，中原於項目鄰近地下舖設立旗艦店。發展商表示，項目截至今日（25日）下午2時暫收逾1,000票，超額認購逾14倍。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目現時入票客源中，主要以內地客及港漂人士為主，佔入票客源中逾6成。項目亦深受大手客追捧，有逾30%入票人士有意購入項目全層，另外更有逾一組入票人士透露有意購入項目三層共9伙。

何家欣亦提到，項目料為集團今年壓軸項目，明年上半年預計將有3個新盤推出，包括佐敦官涌街項目，料涉約60伙，以樓花形式推售；九龍塘又一村玫瑰街項目，料提供約100伙，以樓花形式推售；大圍站柏傲莊第三期，料涉約500伙，有機會以現樓形式推售。雖然現時樓市氣氛回暖，買家入市亦見暢旺，不過以上三盤預計將以市價推售，且首批單位會以優惠價錢助買家入市。

為配合銷售，中原於瑧爾鄰近地下舖設立旗艦店。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，項目地理位置優越，鄰近高鐵站，加上西九文商圈發展潛力不俗，因此吸引不同客源入市，相信周五銷售可「一Q清袋」。

中原九龍董事劉瑛琳稱，九龍市區物業租金持續高企，特別九龍站及高鐵西九龍站一帶的物業，擁高鐵概念，租金一直被看高一線，預計項目入伙後呎租可達80元至85元，租金回報率可達4.5至5厘。

根據項目銷售安排，周五推售的63伙涵蓋1房及2房間隔，包括57伙為標準戶及6伙特色戶，面積212方呎至380方呎，計算最高20%折扣優惠後，折實售價491.7萬至1016.8萬，折實呎價19284元至26758元，折實平均呎價21763元。是次發售單位中，60伙折實售價低於900萬，1房除連天台特色戶外，全數低於600萬。

是次銷售分4組進行，率先揀樓為集團員工組別，可購1至3伙；隨後進行S組，每組買家最少購買全層3伙，最多可購3層共9伙；之後揀樓的A組買家可購最少2伙，上限為4伙；最後揀樓的B組買家可購1至2伙，並已預留12伙供該組選購。

另外，集團夥拍帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸滶晨系列於昨日連沽2伙，單日套現逾3700萬，其中1A座5樓P2室，面積870方呎，3房1套連工作間套間隔，成交價2436萬，呎價28000元。滶晨系列開售至今累計售出688伙，合共套現逾118億。

而集團夥拍遠東發展啟德柏蔚森系列昨日標售Victoria Forest第3座19樓A室，面積451方呎，2房1套間隔，以971.7萬成交，呎價21545元，成交價創2房同類新高。柏蔚森系列自現樓以來已售出126伙，套現逾9.5億，項目開售至今則累售783伙，合共套現逾55億。