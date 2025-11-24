新盤銷情不俗 周末共錄得逾100宗成交

過去周末未有大型焦點盤推售，發展商主力銷售貨尾，減息後交投持續，過去周末共錄得逾100宗成交，銷情不俗。

啟德海灣2房呎價2.22萬

啟德海灣昨日連沽2伙，包括2A座30樓D室，面積534方呎，屬2房連儲物室間隔，成交價1187.5萬，呎價約22238元；另一伙位於2C座21樓M室，面積307方呎，以546.6萬售出，呎價17805元，項目過去周末連沽4伙，套現逾3200萬。

KOKO及SEASONS紛錄成交

會德豐地產旗下多個項目亦添成交，藍田KOKO HILLS系列昨日錄得2宗新成交，包括KOKO ROSSO的6座20樓D室，面積433方呎，屬2房開放式廚房戶型，售價853萬，呎價19700元，以及KOKO HILLS的2座15樓A室，面積1300方呎，屬4房雙套戶型，成交價2565萬，呎價19731元。同系將軍澳日出康城SEASONS系列昨日最少售出7伙，周末期間共售11伙。

幸薈招標沽清乘勢加推

由益兆及俊和合作發展的長沙灣幸薈，昨日首度以招標方式推售13伙，即日取得沽清成績，套現超過4800萬，售出單位呎價最高為16樓B室，面積181方呎，成交呎價18497元。

發展商乘勢加推2號價單，涉及30伙，面積177至309方呎，涵蓋開放式、2房及連天台特色戶，折實售價293.9萬至606.5萬，呎價15283至22000萬。項目同時公布銷售安排，推出6伙於本周四（27日）以招標形式發售。

恒隆旗下九龍灣皓日周末售出4伙，全屬2房，其中高層30樓B室，面積455方呎，成交價約918萬，呎價約20176元。

據悉買家為同區換樓客，購入上述單位外另同步入標欲購旁邊的30樓A室3房大單位，希望與家人居於同一樓層。

昨日入市買家中另包括年輕上車客及內地首置客，恒隆地產物業銷售部主管呂渭源表示，項目11月累售22伙，累計成交金額接近2億。