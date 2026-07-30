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尖沙咀加連威老道舊樓標售 曾由鄧成波家族持有 逾萬呎地盤具重建潛力

筍盤推介
更新時間：11:55 2026-07-30 HKT
發佈時間：11:55 2026-07-30 HKT

曾由鄧成波家族持有、位處尖沙咀加連威老道佔地逾1.2萬呎舊樓，由接管人推出標售，物業具重建價值，並可以與周邊舊樓合併，進一步擴大其規模。

涉約85%業權

仲量聯行獲接管人委任為獨家代理，公開標售加連威老道61至75號85%業權，項目為區內數十年一遇的逾萬方呎重建地盤，將以現狀、部分連約及交吉出售，截標日期9月16日。

佔地逾1.23萬呎

項目現為8幢相連的5層高商住物業，地盤面積約12342方呎，出售部分包括6個地舖及28個住宅。物業鄰近美麗華廣場及K11購物藝術館。若未來與毗鄰唐樓合併發展，地盤面積可擴至逾3萬方呎。

可申請規劃許改建

該物業規劃「商業（6）」用途，作商業發展毋須補地價。若按最高12倍地積比率計算，最大可建樓面達148104方呎，可打造混合用途酒店（約400間客房）或附設零售基座的學生宿舍（約800個牀位）；亦可申請規劃許改建住宅項目（9倍地積比率可建樓面約111078方呎），高層更享維港景。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示。隨着旅遊業復甦及學生牀位需求緊絀，項目具備中長線潛力，料將吸引發展商、酒店及學生宿舍營運商競逐。該行資深董事潘靜儀補充，尖沙咀萬呎地盤罕有，相比區內過去小地盤高價成交，是次規模遠超以往，重建後將成市場焦點。

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