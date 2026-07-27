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火炭豐盛工業中心放售 意向呎價2488元

筍盤推介
更新時間：11:37 2026-07-27 HKT
發佈時間：11:37 2026-07-27 HKT

受惠於沙中綫通車，火炭區工廈逐步轉型為新型工業及創意產業集中地。美聯工商高級客戶經理譚紫瑩表示，獨家代理火炭坳背灣街34及36號豐盛工業中心B座中層相連單位租售，建築面積約10445方呎，意向每呎約2488元，意向呎租約9.8元，現交吉可即時使用，涉及售價約2898.7萬及月租10.24萬。

大廈設大型停車場可入貨櫃車，門前不設禁區，並配備4部大貨梯；步行約 10 分鐘即達港鐵火炭站，周民生配套完善。
大廈設大型停車場可入貨櫃車，門前不設禁區，並配備4部大貨梯；步行約 10 分鐘即達港鐵火炭站，周民生配套完善。

內置獨立洗手間

該單位屬市場罕有過萬呎相連單位，間隔四正，呈半倉半寫字樓格局，配備罕有三相200A大電，極適合食物工場、冷鏈設備或自動化生產線。

此外，單位擁獨立設施與24小時營運，而且內置獨立洗手間、來去水及獨立冷氣系統，方便企業靈活運作。

步行10分鐘達港鐵火炭站

大廈設大型停車場可入貨櫃車，門前不設禁區，並配備4部大貨梯；步行約 10 分鐘即達港鐵火炭站，周民生配套完善。

譚紫瑩補充指，此類大電配套、物流完善且即租即用的工廈單位罕有，無論自用或長線投資收租均具價值。

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