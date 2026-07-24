何文田天鑄 994呎新裝望球場景 小學34校網｜睇樓王
更新時間：11:58 2026-07-24 HKT
發佈時間：11:58 2026-07-24 HKT
發佈時間：11:58 2026-07-24 HKT
何文田豪宅地段，向來是富裕家庭置業之選，今日介紹的天鑄為區內地標豪宅屋苑之一。該屋苑1座高層D室正在放售，實用面積994方呎，採3房1套連工人套房，一室新淨裝潢，望內園泳池及翠綠球場雙景，現以2500萬放售。
全屋備有簡約雅緻的豪宅裝修，現時整齊擺放了高檔沙發、飯桌等傢俬，空間感依然綽綽有餘。大廳設有大型落地玻璃窗引入充沛日光，外接觀景露台，近望內園泳池景，遠為何文田配水庫球場翠綠景。
3房1套連工人套房
放盤採3房1套開則，空間寬敞。走進其中一間睡房，房中央擺放雙人睡牀後仍可三邊下牀，另一房間同樣樓底極高，靠窗旁擺放碌架牀。
廚房方面，煮食設備一應俱全，並提供多組廚櫃以滿足置物需要。浴室潔具保養極佳，採用乾濕分離設計。
由新鴻基地產發展的天鑄，由分層大樓及洋房組成，住客會所提供室外游泳池、健身室及宴會廳等。此外，屋苑位處小學34校網內，網內多間著名學校。
必睇靚位
- 屬小學34校網
- 望何文田配水庫球場翠綠景
- 3房1套連工人房
- 住客會所設施多元
放盤單位資料
物業名稱：天鑄
地址：何文田佛光街23號
樓齡：10年
單位：1座高層D室
實用面積：994方呎
間隔：3房1套連工人套房
叫價：2500萬元
呎價：25151元
代理行：中原地產
相片由代理行提供
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