九龍塘屋地意向價12億放售 料吸財團爭奪

余彭年慈善基金持有的九龍塘根德道3至7號屋地放售，意向價約12億，市場消息，項目獲用家及財團出價，業主正認真考慮中，預料短期內將有結果。

項目現以連租約形式出售，地盤面積合共約45865方呎，屬於住宅（丙類）用地，最高地積比率為0.6倍，重建後最多可建3層高建築物，是九龍塘過去20年來首幅面積逾4萬方呎且放售的住宅地皮。

佔地合共逾4.5萬呎

根德道3號（文英樓）設地下停車場及游泳池，備有3幢2層高住宅，提供10個單位，樓底高約3.15米，另外，根德道5至7號地盤面積約30967方呎，總樓面約12574方呎，含一幢戰前樓宇及一幢2層高屋宇，現由婚禮團隊「四季薈」租用作證婚及宴會場地。

項目擁有「旺中帶靜」的優勢，步行1分鐘即達港鐵九龍塘站，可輕易往返港九新界及內地。此外，項目更坐擁九龍塘傳統名校網及多間國際學校，具吸引力。九龍塘獨立地段向來矜罕，如今年4月市傳根德道8號屋地以約4.8億透過公司股權轉讓售出。