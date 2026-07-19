陽光花園單號屋銀主盤 索價4300萬推拍 低估值50%

山頂貴為財富及社會地位象徵，傲踞香港之巔，深受富豪家族及名流青睞，區內陽光花園一個銀主盤，開拍價4300萬，較市場估價的低50%，平均呎價約25444元。

平均呎價2.54萬

忠誠拍賣行發言人表示，山頂加列山道48號陽光花園7號洋房，面積1690方呎，附連174方呎平台、301方呎天台及1237方呎花園，物業曾於1997年以4500萬元成交，現屬銀主盤，開拍價4300萬元，較市場估價8600萬元低4300萬元或50%，等同市價五折推拍，呎價約25444元，將於下周三（29日）拍賣，同場共有約26項物業可供競投。

翻查資料，上述銀主盤去年曾開價9000萬元推拍，其後先後調低至逾8000萬元、7000萬元及6000萬元仍未能拍出，現再度劈價至4300萬元推拍，短短逾半年，該單位累減4700萬元或52%。

山頂豪宅臥虎藏龍，影星「發哥」周潤發一度為陽光花園業主，惟已於2024年11月沽售物業，上述買家有機會僅以逾4000萬價錢進駐山頂。

屬星級校網地段

小學校網為11，該校網屬數一數二的星級校網，其中不但雲集眾多歷史悠久的傳統名校，部分小學與區內名牌中學有聯繫關係，升中路徑穩定。嘉諾撒聖心學校、英皇書院同學會小學第二校、中西區聖安多尼學校、聖士提反女子中學附屬小學等均為熱門小學。

中學校網為中西區，傳統名校林立，不少學校歷史悠久，富有深厚的學術底蘊和多元化課外活動，是城中名人及狀元母校所在之處。英皇書院、聖保羅書院、聖保羅男女中學、聖士提反女子中學等均為頂級學府。

上述銀主盤去年曾開價9000萬推拍，其後先後調低至逾6000萬仍未能拍出，最新拍賣價累減52%。

陽光花園：

柏巒2期柏逸開拍價280萬

黃開基拍賣行發言人表示，元朗柏巒2期柏逸2座地下一個單位，面積348方呎，間隔為1房，附連55方呎花園，業主於2022年以530萬元在二手市場購入，近年先後將物業抵押，向銀行及信貸貸款，最終無力償貸，單位淪為銀主盤，開拍價280萬元，較銀行估價370萬元低90萬元或24%，呎價約8,046元，將於下周三（29日）拍賣，同場共有約30項物業可供競投。

寶利大廈銀主盤240萬 呎價7038元

環亞拍賣行發言人指，鰂魚涌寶利大廈6樓一個面積341方呎單位，該單位曾於2008年以108萬元成交，買家近年先後三次將物業抵押借貸，向財務機構貸款，最終單位淪為銀主盤，以240萬元推出拍賣，呎價7,038元，將於本周二（21日）拍賣，同場共有約57項物業可供競投。

柏巒2期柏逸大廈及寶利大廈：