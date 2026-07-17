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啟德天寰 3房附連空中花園 小學34名校網｜睇樓王

筍盤推介
更新時間：17:49 2026-07-17 HKT
發佈時間：17:49 2026-07-17 HKT

天寰坐落在啟德發展新區，鄰近港鐵啟德站，出入交通方便，另更坐享小學34名校網。是日為大家介紹當中的1座高層B室，實用面積959方呎，3房1套間隔，空間企理，附連特大平台，打造專屬空中花園。

多面玻璃採光

單位空間開闊，配以多面落地玻璃設計，入室即感受到空間感。廳堂採用淺色系設計，整體感覺柔和舒適，輕鬆擺布大型梳化及飯桌等傢俬。廳堂設雙邊落地玻璃，可多角度欣賞區內市景，其中一面落地玻璃更附連特大平台，可打造成私人園藝區或空中花園。

間隔3房1套

單位間隔為3房1套，其中的主人房所見，四正實用，布局睡牀及衣櫃等容易，備有近落地玻璃採納日光。主人套浴潔具保養良好，採乾濕分離設計。

其他房間亦新淨企理，可布局出不同用途，例如書房、健身室或睡房等。獨立廚房配置基本煮食設備，設多組廚櫃置物，外接工作平台。

由建灝地產發展的天寰由2幢高座大樓及4幢低座住宅組成，共有822個單位。鄰近啟德體育園及大型商場AIRSIDE及雙子匯，生活配套齊全。

必睇靚位

  • 小學34名校網
  • 附連特大平台，全區少有
  • 3房1套，空間闊落
  • 多面玻璃設計，採光度高

放盤單位資料

物業名稱：天寰
地址：啟德沐寧街1號
樓齡：6年
單位：1座高層B室
實用面積：959方呎
間隔：3房1套
叫價：2880萬元
呎價：30031元
代理行：美聯物業
相片由代理行提供

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