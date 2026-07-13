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康盛花園業主盤288萬推拍 低銀行估價31% 僅提供樓契核證副本

筍盤推介
更新時間：12:51 2026-07-13 HKT
發佈時間：12:51 2026-07-13 HKT

將軍澳作為規劃完善的新市鎮，設有發展成熟的各項生活配套及基建，另外區內商場林立，不少屋苑樓下均設有商場，照顧住戶日常所需，加上近年開通的將藍隧道，方便來往九龍各區，衣食住行樣樣照顧周到，區內康盛花園一個業主盤，以自由巿場價288萬推拍，較估價低31%，平均呎價5818元。

平均呎價5818元

黃開基拍賣行發言人表示，將軍澳康盛花園4座13樓G室，面積約495方呎，2房戶型，單位屬業主盤，以自由巿場價288萬推拍，較銀行估價420萬低132萬或31%，呎價5818元，將於本周三（15日）拍賣，同場共有約21項物業可供競投。值得一提為，業主早前因搬家而遺失正本樓契，因此僅提供樓契核證副本。

屬95小學校網

位於寶琳北路1號的康盛花園為於1989年開始入伙的私人參建居屋，設有5座提供1850伙。屋苑位處半山位置，環境清幽，同時交通亦見方便，設有多條巴士路線可供來往中環、沙田、尖沙咀等港九新界各區地段，滿足不同住戶上班、上學等需求。

小學校網為95，區內共有22間官津小學，選擇多元，並且區內不少小學均備受肯定，其中如保良局馮晴紀念小學及將軍澳天主教小學深獲區內家長垂青。

中學校網為西貢區，區內不少學校均着重學生英語技能培訓，同時亦積極拓展世界觀及生態探究，包括舉辦遊學團及實地景觀考察等，其中將軍澳官立中學、保良局羅氏基金中學、迦密主恩中學及基督教宣道會宣基中學均為區內名校。

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