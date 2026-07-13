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馬鞍山雅濤居銀主盤585萬開拍 低估價14%

筍盤推介
更新時間：09:57 2026-07-13 HKT
發佈時間：09:57 2026-07-13 HKT

馬鞍山依山傍海，加上屯馬線開通，交通方便，讓住戶既可遠離繁囂同時生活方便，區內雅濤居一個銀主盤，開拍價585萬，較估價低約14%，平均呎價12112元。

環亞拍賣行發言人指，馬鞍山雅濤居2座39樓E室，面積483方呎，2房設計，原業主於2010年以290萬二手購入上述單位，並於近年宣告破產，單位亦因此淪為銀主盤，開拍價585萬，較銀行估價的679萬低94萬或約14%，呎價約12112元，將於下周二（21日）進行拍賣，同場共有約58項物業可供競投。

基座設購物商場

雅濤居位於馬鞍山駿街15號，於1997年開始入伙，屋苑合共設有2座，提供502伙，面積由476方呎至1661方呎。

屋苑會所設施多元豐富，包括室內泳池、健身室、壁球室等。

屋苑周遭配套亦見齊全，基座設有逾5.9萬方呎購物商場，設有超級市場、書店、咖啡店等店舖，照顧住戶基本生活需要。另外交通亦見方便，步行約5至8分鐘即可到達港鐵馬鞍山站，附近亦設有多條巴士及小巴路線可供來往中環、黃大仙、葵涌等港九新界地區。

區內學校口碑不俗

小學校網為89，區內學校口碑不俗，且有不少學校近年均見超收情況，馬鞍山循道衛理小學、馬鞍山靈糧小學、保良局莊啟程小學、保良局雨川小學均為家長追捧學舍。

中學校網為沙田區，聖公會曾肇添中學、沙田崇真中學均為區內熱門官校，浸信會呂明才中學及沙田崇真中學亦是區內知名學府。

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