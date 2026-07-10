馬灣珀麗灣 百萬靚裝3房1套 覽汲水門海景｜睇樓王
更新時間：12:23 2026-07-10 HKT
發佈時間：12:23 2026-07-10 HKT
發佈時間：12:23 2026-07-10 HKT
馬灣大型屋苑珀麗灣向來以高私隱度與親近大自然見稱，今日帶大家參觀屋苑23座中層C室，實用面積837方呎，採3房1套間隔，單位賣點極多，除了坐擁市場罕有的汲水門全海景外，屋主更斥資百萬全屋豪裝，實屬區內極其優質的罕有放盤。
步入修長工整的廳堂，客飯廳分區涇渭分明，空間感十足且極易布局。全屋室內設計極具品味，以木系為視覺主題。近大門位置規劃為開放式廚房連飯廳，時尚的高枱配置高腳椅，兼作備餐區，牆身更貼心裝有電視，盡顯現代生活格調。
837呎採長廳開則
客廳區域空間寬敞，可輕鬆容納L形大型沙發，電視主牆則度身訂造了滿牆的隱藏式收納櫃，將儲物功能發揮到極致。廳堂設有大面落地玻璃外接觀景露台，放眼望去便是震撼的汲水門全海景，景致遼闊舒泰。
每間睡房開則四正實用，布置風格與大廳的木質溫馨調性呼應。
必睇靚位
- 罕有汲水門全海景
- 3房1套連露台
- 屋主斥資百萬裝修
- 設有大型住客會所
放盤單位資料
物業名稱：珀麗灣
地址：馬灣珀麗路8號
樓齡：21年
單位：23座中層C室
實用面積：837方呎
間隔：3房1套
叫價：1000萬
呎價：11947元
代理行：美聯物業
相片由代理行提供
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