馬灣珀麗灣 百萬靚裝3房1套 覽汲水門海景｜睇樓王

馬灣大型屋苑珀麗灣向來以高私隱度與親近大自然見稱，今日帶大家參觀屋苑23座中層C室，實用面積837方呎，採3房1套間隔，單位賣點極多，除了坐擁市場罕有的汲水門全海景外，屋主更斥資百萬全屋豪裝，實屬區內極其優質的罕有放盤。

步入修長工整的廳堂，客飯廳分區涇渭分明，空間感十足且極易布局。全屋室內設計極具品味，以木系為視覺主題。近大門位置規劃為開放式廚房連飯廳，時尚的高枱配置高腳椅，兼作備餐區，牆身更貼心裝有電視，盡顯現代生活格調。

837呎採長廳開則

客廳區域空間寬敞，可輕鬆容納L形大型沙發，電視主牆則度身訂造了滿牆的隱藏式收納櫃，將儲物功能發揮到極致。廳堂設有大面落地玻璃外接觀景露台，放眼望去便是震撼的汲水門全海景，景致遼闊舒泰。

每間睡房開則四正實用，布置風格與大廳的木質溫馨調性呼應。

必睇靚位

罕有汲水門全海景

3房1套連露台

屋主斥資百萬裝修

設有大型住客會所

放盤單位資料

物業名稱：珀麗灣

地址：馬灣珀麗路8號

樓齡：21年

單位：23座中層C室

實用面積：837方呎

間隔：3房1套

叫價：1000萬

呎價：11947元

代理行：美聯物業

相片由代理行提供