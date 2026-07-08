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肇輝台滿輝大廈 3房套進駐名校網 斥資品味翻新｜睇樓王

筍盤推介
更新時間：16:48 2026-07-08 HKT
發佈時間：16:48 2026-07-08 HKT

滿輝大廈坐落東半山肇輝台，環境清幽翠綠，設專線小巴，往返灣仔、銅鑼灣及中環等，出入便捷。是次介紹低層單位，實用面積1036方呎，3房2浴設計，設齊全廚房及入牆衣櫃等，是家庭自住的理想之選，現叫價2000萬。

屋主已斥資翻新，特設齊全廚房及入牆衣櫃等各項裝置與配件。推門入室，即見寬敞廳堂，一室設計雅緻，間隔實用，大廳以木地板鋪設，設假天花滲燈，光線柔和舒適。大廳空間寬敞通透，配合落地玻璃窗優勢，讓自然光充裕。

全屋多窗採光

放盤採3房2浴，主人房設特色假天花，設計時尚，配以柔和滲燈，可控室內光間，別具氣氛，屋主擺放了寢具後，還保留一定活動空間。浴室方面，設多面收納櫃，儲物空間充足。

滿輝大廈由3座樓宇組成，共有96個單位。屋苑擁小學12名校網，灣仔區中學校網，區內名校林立。

必睇靚位

  • 東半山肇輝台豪宅地段
  • 小學12名校網
  • 3房2浴，開則實用
  • 設齊全廚房及入牆衣櫃

放盤單位資料

物業名稱：滿輝大廈
地址：肇輝台11號
樓齡：52年
單位：低層
實用面積：1036方呎
間隔：3房2浴
叫價：2000萬元
呎價：19305元
代理行：OKAY.com 屋企
相片由代理行提供

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