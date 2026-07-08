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九龍城住宅地盤市值1.8億 投資者盧華放售

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更新時間：14:40 2026-07-08 HKT
發佈時間：14:40 2026-07-08 HKT

九龍城受惠於啟德發展區，前景看高一線，但面對市況調整，老牌家族亦劈價放售住宅地盤。資深投資者盧華持有的侯王道住宅地盤，委託仲量聯行與萊坊標售，市場估值約1.8億，對比4年前意向價大減40%。

較4年前大減40%

九龍城侯王道93至95號住宅地盤，面積約3042方呎，最大可建樓面面積約27378方呎，規劃為「住宅（甲類）2」用途，交吉出售，截標日期8月18日。該項目由盧華家族早年收購，並完成拆卸，2022年首度放售，正值樓市餘溫，開價高達3億，2025年2月再度推售，因應市況減至1.95億，最新進一步縮水至1.8億，樓面呎價約6575元。

樓面呎價約6575元

短短4年間地皮身價蒸發1.2億，跌幅高達40%，雖然價格下跌，但賣點沒有「打拆」，物業坐落於41名校網，是家長力爭的神級校網，附近名校林立。步行至港鐵站僅需5分鐘，出行極其方便。

仲量聯行資本市場部資深董事潘靜儀指，九龍城區潛力持續釋放，上月區內太子道西「Smart A 薈學坊」全幢商廈以約3億易手，樓面呎價約7439元，買家看中其重建或改裝作學生宿舍的潛力。萊坊執行董事兼大中華區私人客戶主管麥子興補充，該地皮交吉出售，發展商「即買即開工」，省去收購的麻煩。

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