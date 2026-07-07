西半山芝蘭台 1156呎2房新派靚裝 進駐名校地段｜睇樓王
更新時間：10:28 2026-07-07 HKT
發佈時間：10:28 2026-07-07 HKT
發佈時間：10:28 2026-07-07 HKT
西半山干德道頭段名廈林立，向來以高實用率與享名校網優勢見稱，傳統華廈芝蘭台便是其中之一。今日帶大家走訪項目一個中層放盤，實用面積1156方呎，採2房2浴室開則，屋主已斥資翻新全屋，特別換上迎合現代家居潮流的時尚開放式廚房。
甫入單位，空間感令人眼前一亮。闊落的客飯廳鋪設了實木地板，配上純白牆身與大面積落地玻璃窗，營造出極佳的空間感與通透度，全屋設計細節考究，將現代美學融入生活。
1156呎2房2浴室開則
廳堂一隅採開放式廚房設計，除配備西式焗爐等齊全設備外，更特設大型料理中島枱及酒櫃。落地玻璃趟門步出，為景觀露台，主要望西半山一帶景致。
特別一提，公共區域裝有遙控電動捲簾，主人房更設有活動式隔板，可完全遮擋窗外光線。當中主人房空間寬敞，可容納特大雙人牀。
必睇靚位
- 屬小學11名校網
- 2房2浴設計，間隔實用
- 單位全新翻新，迎合現代家居潮流
- 連車位放盤
放盤單位資料
物業名稱：芝蘭台
地址：西半山干德道5號
樓齡：55年
單位：中層
實用面積：1156方呎
間隔：2房2浴
叫價：租：73500元
售：2600萬
呎價：租：64元
售：22491元
代理行：OKAY.com屋企
相片由代理行提供
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