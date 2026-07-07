西半山芝蘭台 1156呎2房新派靚裝 進駐名校地段｜睇樓王

西半山干德道頭段名廈林立，向來以高實用率與享名校網優勢見稱，傳統華廈芝蘭台便是其中之一。今日帶大家走訪項目一個中層放盤，實用面積1156方呎，採2房2浴室開則，屋主已斥資翻新全屋，特別換上迎合現代家居潮流的時尚開放式廚房。

甫入單位，空間感令人眼前一亮。闊落的客飯廳鋪設了實木地板，配上純白牆身與大面積落地玻璃窗，營造出極佳的空間感與通透度，全屋設計細節考究，將現代美學融入生活。

1156呎2房2浴室開則

廳堂一隅採開放式廚房設計，除配備西式焗爐等齊全設備外，更特設大型料理中島枱及酒櫃。落地玻璃趟門步出，為景觀露台，主要望西半山一帶景致。

特別一提，公共區域裝有遙控電動捲簾，主人房更設有活動式隔板，可完全遮擋窗外光線。當中主人房空間寬敞，可容納特大雙人牀。

必睇靚位

屬小學11名校網

2房2浴設計，間隔實用

單位全新翻新，迎合現代家居潮流

連車位放盤

放盤單位資料

物業名稱：芝蘭台

地址：西半山干德道5號

樓齡：55年

單位：中層

實用面積：1156方呎

間隔：2房2浴

叫價：租：73500元

售：2600萬

呎價：租：64元

售：22491元

代理行：OKAY.com屋企

相片由代理行提供