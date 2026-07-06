葵星中心遺產盤 328萬拍賣低估價15%

葵涌區內工商業與生活配套齊全多元，無論在此生活或工作都十分便利。區內藍籌屋苑葵星中心一個高層遺產盤，近日以328萬開拍，較銀行估價低出約15%，呎價約8564元。

環亞拍賣行發言人表示，葵涌葵星中心A座17樓7室，面積383方呎，採2房間隔。

較銀行估價低15%

業主早於1982年購入上述單位，持貨至今約44年，現時屬遺產貨，開拍價328萬，對比銀行估價約385萬，開價低出57萬，幅度約15%，折合呎價約8564元。物業將於本周二（7日）拍賣，同場共有約56項物業可供競投。

距港鐵站7分鐘步程

位於和宜合道3號的葵星中心於1981年開始入伙，項目共設有2座，提供384個單位，面積介乎369至518方呎。屋苑交通相當方便，步行前往最近的港鐵葵興站，最快僅需約7分鐘步程；此外，屋苑鄰近設有多個巴士站，路線網絡覆蓋觀塘、荃灣、藍田等港九新界多個地區。

在校網方面，該屋苑小學校網為64校網。相比起鄰近競爭激烈的65「神級」校網，64校網內的小學表現大多較為平均，家長面對的競爭壓力相對較低。

不過，網內學府的整體學術表現依然扎實，且重視多元發展，深受區內家長信賴，其中包括聖公會主愛小學、石籬天主教小學及石籬聖若望天主教小學等。

屬小學64校網

至於中學校網則屬於葵青區，區內名校林立，網羅不少頂級英文中學，且普遍重視學術與創科、語文與文化交流，能全方位發展學生潛質。其中，聖公會林護紀念中學、中華傳道會安柱中學及保祿六世書院等，均為區內傳統名校。

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