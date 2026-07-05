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屯門兆安苑「五按」銀主盤 叫價306萬拍賣 低估價10%

筍盤推介
更新時間：13:22 2026-07-05 HKT
發佈時間：13:22 2026-07-05 HKT

忠誠拍賣行發言人表示，屯門兆安苑定安閣低層2室「五按」銀主盤，面積約495方呎，銀主開價306萬元（自由巿場價）推拍，較銀行估價約340萬，低出34萬元或10%，呎價約6,182元，將於下周三（15日）拍賣，同場共有約31項物業可供競投。

據了解，上述單位業主曾於2002年以64.68萬購入，其後業主先後5次向不同的銀行及財務公司進行加按借貸，最後因無力償還巨額債務而宣告破產，該單位隨之淪為銀主盤。

葵星中心遺產貨328萬開拍

環亞拍賣行發言人表示，葵涌葵星中心A座中層7室遺產貨，面積383方呎，採2房間隔，開拍價328萬元，對比銀行估價385萬元，開價低出57萬元或約15%，呎價約8,564元，將於本周二（7日）拍賣，同場共有約56項物業可供競投。

觀塘冠天閣持貨37年推拍

黃開基拍賣行發言人表示，觀塘冠天閣低層A室，面積約395方呎，屬2房戶，業主早於1989年以71.5萬元一手買入單位，持貨至今約37年，有見近期住宅市道不俗，遂決定「好市出貨」套現，開價350萬元推拍，對比銀行最新估價419萬低69萬元或約16%，呎價約8,861元，將於本周三（8日）推拍，同場共有約23項物業可供競投。
 

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