西半山巴丙頓山 名校網區2房靚裝 附設賞景露台｜睇樓王

西半山單幢盤巴丙頓山，位處小學11名校網，是家庭客置業考慮。是次推介中層單位，實用面積501方呎，採2房連開放式廚房開則，附有基本裝修及家具，最新叫價1200萬元，呎價23952元。

推門入室，室內已備有格調雅致的傢俬裝潢。大廳空間四正，運用靈活，一側已擺放優雅的花紋布藝長沙發。單位樓底高挑，特設隱藏式滲光燈槽，配合入牆式軌道照明。緊鄰大廳的開放式廚房採L形工作枱面設計，各式基本廚電一應俱全。

面積501方呎

主人睡房空間感寬裕，已安放木製雙人牀，並可三邊落牀，睡房亮點在於一整面縱向的全落地玻璃大窗，引入充沛的自然採光。浴室則以灰色紋理石材鋪砌，配備多功能鏡櫃，美觀實用。

巴丙頓山提供79個單位，涵蓋2房至4房間隔，項目鄰近港鐵西營盤站，直達僅2站之隔的中環。此外，物業坐落於全港心儀的傳統小學11名校網。

必睇靚位

位處小學11名校網

鄰近西營盤站

2房開則，方正實用

單位附裝潢及基本家具

放盤單位資料

物業名稱：巴丙頓山

地址：西半山巴丙頓道23號

樓齡：8年

單位：中層單位

實用面積：501方呎

間隔：2房

叫價：1200萬元

呎價：23952元

代理行：美聯物業

相片由代理行提供