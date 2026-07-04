西半山巴丙頓山 名校網區2房靚裝 附設賞景露台｜睇樓王
更新時間：17:23 2026-07-03 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-04 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-04 HKT
西半山單幢盤巴丙頓山，位處小學11名校網，是家庭客置業考慮。是次推介中層單位，實用面積501方呎，採2房連開放式廚房開則，附有基本裝修及家具，最新叫價1200萬元，呎價23952元。
推門入室，室內已備有格調雅致的傢俬裝潢。大廳空間四正，運用靈活，一側已擺放優雅的花紋布藝長沙發。單位樓底高挑，特設隱藏式滲光燈槽，配合入牆式軌道照明。緊鄰大廳的開放式廚房採L形工作枱面設計，各式基本廚電一應俱全。
面積501方呎
主人睡房空間感寬裕，已安放木製雙人牀，並可三邊落牀，睡房亮點在於一整面縱向的全落地玻璃大窗，引入充沛的自然採光。浴室則以灰色紋理石材鋪砌，配備多功能鏡櫃，美觀實用。
巴丙頓山提供79個單位，涵蓋2房至4房間隔，項目鄰近港鐵西營盤站，直達僅2站之隔的中環。此外，物業坐落於全港心儀的傳統小學11名校網。
必睇靚位
- 位處小學11名校網
- 鄰近西營盤站
- 2房開則，方正實用
- 單位附裝潢及基本家具
放盤單位資料
物業名稱：巴丙頓山
地址：西半山巴丙頓道23號
樓齡：8年
單位：中層單位
實用面積：501方呎
間隔：2房
叫價：1200萬元
呎價：23952元
代理行：美聯物業
相片由代理行提供
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