西半山殷然 1012呎高層兩房 飽覽維港景致｜睇樓王

坐落於西半山豪宅地段的殷然，是區內著名豪宅，本次推介該廈高層A室，實用面積1012方呎，2房1套連儲物房，賣點是俯瞰維港的無遮擋極致視野，開則方正實用，盡顯大宅風範。

殷然位於堅道100號，樓齡約10年，僅提供近200個單位，私隱度極高。市場向來少有盤源，是次精選項目高層放盤，寬敞明亮的客飯廳隨即映入眼簾，全屋鋪設自然暖色調的優質木地板，格局極其方正。

客廳外接大型露台，當推開落地玻璃大門，震撼的無遮擋維港海景與繁華的半山都會景致，一年四季就在眼前。

單位採2房1套規劃，主人套房空間感十足，特設特大觀景窗，雙人牀對窗而設，讓住戶每天在美景中醒來。套房浴室牆身以石材鋪砌，獨立浴缸更貼心靠窗而放。睡房同樣開則四正、採光充沛，大窗設計有效延伸室內空間感。

廚房配備專業級烹飪設備，結合U形工作台設計，讓備餐與烹飪過程更得心應手。此外，單位特設獨立儲物房，大幅提升空間收納的靈活性。

位置上，殷然鄰近中半山扶手電梯，可直達中環商業區與蘇豪生活圈；附近亦匯聚多條巴士及小巴路線，交通網絡四通八達。此外，堅道一帶咖啡店、超市與各國特色餐廳林立，生活配套完善。

放盤單位資料

物業名稱：殷然

地址：西半山堅道100號

樓齡：10年

單位：高層A室

實用面積：1012方呎

間隔：2房1套連儲物房

叫價：3600萬元

呎價：35573元

代理行：香港置業

相片由代理行提供