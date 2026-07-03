南區紫荊園 華麗靚裝海景洋房 步行即達沙灘｜睇樓王

港島南區向來以優美海岸線聞名，其中舂坎角泳灘近在咫尺，優雅悠閒的海邊生活。今日走訪坐落於舂磡角道的低密度傳統豪宅紫荊園，市場正放售一個實用面積1250方呎的3房2浴單位，內櫳裝修極其雅緻，前迎翠綠山巒與廣闊海景，室內外景致交融。

紫荊園坐落舂磡角道42號，僅由10座物業組成，提供14個單位，私隱度極高。由屋苑徒步約1分鐘即達附近的牛奶公司購物中心，更難得的是，只需步行數分鐘，即可直達著名的舂坎角沙灘。

今日參觀的單位配置高規格裝潢，廳堂開則非常闊落，戶主利用傢俬佈局區分各個活動空間。全屋以白色牆配木地板為基調，配合大面落地玻璃窗設計，將室外自然光與山海景致引入室內。

1250呎連車位

飯廳中央擺放長形玻璃餐桌，配搭6張白色餐椅，一隅設有木製餐邊櫃；客廳則訂造白色主牆櫃組合，兩組沙發呈L形布置，大宅風範躍然而生。

單位採3房2浴布局，各房間均不設窗台，間隔方正實用。步入主人套房，房間特別選用深藍色作為主調，與窗外的翠綠山景互相呼應。雙人睡牀置中擺放，享三邊落牀空間，牀尾擺設兩組亮橘色單人椅，並鋪設黃藍相間的地毯，完美串聯了亮眼椅子與藍色牆面。

此外，項目更坐擁步程可達赤柱市集的優勢，不論是到赤柱大街品嘗異國料理，還是到赤柱正灘享受熱鬧的日光浴，都在輕鬆散步的範疇內。

必睇靚位

舂坎角少有靚裝洋房放盤

可享山海靚景

3房2浴實用間隔

約1分鐘步程到附近的牛奶公司購物中心

放盤單位資料

物業名稱：紫荊園

地址：舂磡角道42號

樓齡：54年

單位：低層

實用面積：1250方呎

間隔：3房2浴

叫價：2350萬（連車位）

呎價：18800元

代理行：OKAY.com 屋企

相片由代理行提供