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大埔滌濤山 4房千萬豪裝獨立屋 2364呎超大花園｜睇樓王

筍盤推介
更新時間：16:59 2026-06-29 HKT
發佈時間：16:59 2026-06-29 HKT

想尋覓高私隱度的綠意居所？大埔低密度豪宅滌濤山，四周翠綠環抱。今日介紹的獨立洋房，樓高3層，實用面積2216方呎，採4房1套間隔，更附帶2364呎超大花園。據了解，業主落重本豪擲約1000萬元全屋大裝修，現以3980萬元放售。

溫潤木系設計為主題

立即參觀是日主角洋房，原業主豪擲約1000萬元將全屋大翻新，洋房樓高3層，坐向正南，步入地下層的客飯廳，全屋以溫潤的木系設計為主題。飯廳牆面選用墨綠色，襯托木質餐桌椅，散發高雅的英倫復古氣息；一旁設有中島枱面的開放式廚房，完美體現「廚餐合一」的現代生活哲學。

轉向客廳，主牆採用落地櫃一體化設計，配上焦糖色拉鈕皮革沙發與特色木茶几，細節處盡顯工藝質感。

穿過落地玻璃，即達2364呎大花園，是舉辦戶外宴會或靜享日光浴的絕佳空間。

沿梯而上，1樓設有2間間隔方正的睡房；2樓則由主人套房獨佔全層，空間感十足，現劃分為寢區與書房。

坐落於大埔紅林路、毗鄰白鷺湖互動中心的低密度豪宅屋苑滌濤山，由50幢獨立洋房、28幢複式洋房及12座分層大廈組成，向來以四周翠綠環抱、高私隱度的寧靜環境著稱。

此外，洋房自設可泊3車的獨立車庫，配套完善。屋苑設住客穿梭巴士往返港鐵大埔墟站，方便住客在不駕車的日子，出外購物及飲食也方便。住客閒時可享用住客會所設備，包括室外泳池、網球場、健身室、兒童遊戲室等。

必睇靚位

  • 少有洋房放售
  • 附2364呎超大花園
  • 約千萬全屋大翻新
  • 獨立車庫可泊3車

放盤單位資料

物業名稱：滌濤山

地址：大埔紅林路1號

樓齡：24年

單位：單號屋

實用面積：2216方呎

    　        　2364方呎（花園）

間隔：4房1套

叫價：3980萬

呎價：17960元

代理行：中原地產

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