大埔滌濤山 4房千萬豪裝獨立屋 2364呎超大花園｜睇樓王
更新時間：16:59 2026-06-29 HKT
發佈時間：16:59 2026-06-29 HKT
發佈時間：16:59 2026-06-29 HKT
想尋覓高私隱度的綠意居所？大埔低密度豪宅滌濤山，四周翠綠環抱。今日介紹的獨立洋房，樓高3層，實用面積2216方呎，採4房1套間隔，更附帶2364呎超大花園。據了解，業主落重本豪擲約1000萬元全屋大裝修，現以3980萬元放售。
溫潤木系設計為主題
立即參觀是日主角洋房，原業主豪擲約1000萬元將全屋大翻新，洋房樓高3層，坐向正南，步入地下層的客飯廳，全屋以溫潤的木系設計為主題。飯廳牆面選用墨綠色，襯托木質餐桌椅，散發高雅的英倫復古氣息；一旁設有中島枱面的開放式廚房，完美體現「廚餐合一」的現代生活哲學。
轉向客廳，主牆採用落地櫃一體化設計，配上焦糖色拉鈕皮革沙發與特色木茶几，細節處盡顯工藝質感。
穿過落地玻璃，即達2364呎大花園，是舉辦戶外宴會或靜享日光浴的絕佳空間。
沿梯而上，1樓設有2間間隔方正的睡房；2樓則由主人套房獨佔全層，空間感十足，現劃分為寢區與書房。
坐落於大埔紅林路、毗鄰白鷺湖互動中心的低密度豪宅屋苑滌濤山，由50幢獨立洋房、28幢複式洋房及12座分層大廈組成，向來以四周翠綠環抱、高私隱度的寧靜環境著稱。
此外，洋房自設可泊3車的獨立車庫，配套完善。屋苑設住客穿梭巴士往返港鐵大埔墟站，方便住客在不駕車的日子，出外購物及飲食也方便。住客閒時可享用住客會所設備，包括室外泳池、網球場、健身室、兒童遊戲室等。
必睇靚位
- 少有洋房放售
- 附2364呎超大花園
- 約千萬全屋大翻新
- 獨立車庫可泊3車
放盤單位資料
物業名稱：滌濤山
地址：大埔紅林路1號
樓齡：24年
單位：單號屋
實用面積：2216方呎
2364方呎（花園）
間隔：4房1套
叫價：3980萬
呎價：17960元
代理行：中原地產
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