荃灣宏華大廈無契樓224萬開拍 低估價44%

位於荃灣的宏華大廈一個法院令物業，開拍價224萬，較市價低44%，平均呎價3816元。

忠誠拍賣行發言人表示，荃灣宏華大廈4樓F室，面積587方呎，現則5套房間隔，屬法院令物業，業主因無力償還債務而遭法院收樓，單位未有提供樓契，開拍價224萬，較市場估價約400萬低176萬或44%，呎價3816元，由於屬「無契樓」，買家不能向銀行承造按揭，只能「一次過」付款（Full Pay）。該單位將於本周四（7月2日）拍賣，同場共有約54項物業可供競投。

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屬法院令物業

宏華大廈於1965年9月開始入伙，提供147伙，面積介乎120至752方呎。物業的位置交通方便，距離港鐵大窩口站僅需5至9分鐘路程，而附近亦設有不少小巴路線。

小學校網為65，區內擁有多間名校，由於校網覆蓋荔景、大窩口、葵盛、葵芳、葵興及下葵涌多地，學位亦較為激烈，聖公會仁立小學、聖公會仁立紀念小學及聖公會林護紀念中學等均屬家長客熱衷學府。

中學校網為葵青區，該區學校對學術與創科、語文與文化交流並重，聖公會林護紀念中學、中華傳道會安柱中學等區內知名學校。

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