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大埔富善邨法院令盤開價120萬拍賣 低估價37% 不提供樓契

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更新時間：09:48 2026-06-29 HKT
發佈時間：09:48 2026-06-29 HKT

大埔依山傍水，給予住戶在繁忙的都市生活中享有休閒與恬靜，同時配套齊全，生活方便。區內富善邨一個法院令物業，以居二巿場價120萬推拍，較估價低約37%，平均呎價約3150元。

381呎3房開則

黃開基拍賣行發言人表示，大埔富善邨善景樓27樓23室，面積381方呎，3房間隔，屬法院令物業，業主因欠債遭收樓償還欠款，現以居二巿場價120萬推拍，不提供樓契，較銀行估價的190萬低70萬或約37%，呎價約3150元，將於7月8日（周三）拍賣。

富善邨為區內大型公屋，位於大埔市中心安埔路12號，共有6座提供5508伙。屋苑交通便利，邨內亦設有大型巴士總站，設有多條巴士路線來往九龍城、荃灣、紅磡等地區，另外亦有港鐵接駁巴士可供前往港鐵大埔墟站，最快約8分鐘。

另外，屋苑亦鄰近富善商場及大埔超級城等商場，滿足住戶基本生活需要。

小學校網為84，是熱門校網之一，區內至少8間小學出現超收情況，其中網內熱門小學有香港教育學院賽馬會小學、保良局田家炳千禧小學、港九街坊婦女會孫方中書院等。

中學校網為大埔區，該區不少中學着重培養學生的閱讀興趣，利用多元化教學提高學生廣泛知識，迦密栢雨中學、恩主教書院、聖公會莫壽增會督中學等均為區內知名學校。

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