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帝御·金灣天台特色戶銀主盤 開價390萬「蝕讓」開拍

筍盤推介
更新時間：13:11 2026-06-28 HKT
發佈時間：13:11 2026-06-28 HKT

屯門帝御·金灣一個連天台特色戶，屬市場上較為罕見的盤源，現以390萬元「蝕讓」開拍，較樓市高峰期購入價大幅回落近30%。

環亞拍賣行發言人表示，屯門帝御·金灣3座一個頂層連天台單位，面積342方呎，屬1房連衣帽間間隔，並附設179方呎天台。單位於2020年樓市高峰期時以548.24萬元成交，惟現時已淪為銀主盤，開拍價390萬元，比當年造價低逾158萬元，跌幅約29%，呎價約11,404元，將於下周二（7月7日）拍賣，同場共有58項物業可供競投。

荃灣5套房「無契樓」開拍價224萬

忠誠拍賣行發言人表示，荃灣宏華大廈低層F室，面積587方呎，現則5套房間隔，屬法院令物業，業主因無力償還債務而遭法院收樓，單位未有提供樓契，開拍價224萬元，較市場估價約400萬元低176萬元或44%，呎價3,816元，由於屬「無契樓」，買家不能向銀行承造按揭，只能「一次過」付款（Full Pay）。該單位將於本周四（7月2日）拍賣，同場共有約54項物業可供競投。

大埔富善邨3房120萬元推拍

黃開基拍賣行發言人表示，大埔富善邨善景樓高層23室，面積381方呎，3房間隔，亦屬法院令物業，業主因欠債遭收樓償還欠款，現以居二巿場價120萬元推拍，不提供樓契，較銀行估價的190萬元低70萬元或約37%，呎價約3,150元，將於7月8日（周三）拍賣。

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