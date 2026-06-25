上水邁爾豪園 5房3套極致洋房 主打生活享受｜睇樓王

坐落於上水粉錦公路的洋房屋苑邁爾豪園，被翠綠樹林環抱，今日帶大家參觀屋苑一座優質洋房，實用面積2236方呎，採5房3套闊落間隔，全屋裝潢講究，坐向西南，可享恬靜內園泳池景致及附近翠綠山景，洋房賣點之一是連逾千呎私人大花園。

邁爾豪園由華置發展，由78幢樓高3層洋房組成，洋房圍繞戶外泳池而建。今日參觀的洋房樓高3層，車庫可泊2車。

地下層主要為客飯廳，廳堂空間開闊，樓底特高，整個廳堂採白色調為主，地面鋪設大理石紋理，客廳主牆身採灰色大理石紋設計，配搭多組啡色系的皮革沙發，天花掛有特色吊燈，成為視覺焦點。

樓高3層面積2236呎

沙發後方為飯廳及開放式廚房，開放式廚房配備齊全煮食設備，設雲石紋理高枱配搭數張玻璃高椅。開放式廚房旁已放置了餐桌及餐椅，宴請親友到家用餐最適合不過。

廳堂設一列落地玻璃採光，外接1764方呎花園，屋主已準備燒烤設備及家具，輕易打造專屬戶外空間。1樓設有2間睡房及1間套房，該樓層亦設有家庭空間，現時擺放沙發、木系茶几及電視地櫃等。

2樓則為主人套房及1套房所在，走進主人套房，以雲石牆分隔出寢區及工作間，寢區中央擺放睡牀，雲石牆掛有掛牆電視；雲石牆後方為工作間，有書桌及入牆櫃。

必睇靚位

豪宅洋房，5房3套

附1764方呎花園

向西南，望內園泳池景

鄰近皇崗口岸

放盤單位資料

物業名稱：邁爾豪園

地址：上水粉錦公路328號

樓齡：21年

單位：單號屋

實用面積：2236方呎

1764方呎（花園）

間隔：5房3套1764方呎（花園）

叫價：3300萬

呎價：14758元

代理行：美聯物業